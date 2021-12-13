Türkiye Son dakika: Sahte içki faciası! 4 kişi öldü

Son dakika: Sahte içki faciası! 4 kişi öldü

Türkiye

Son dakika: Sahte içki faciası! 4 kişi öldü

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 4 kişi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2021, Pazartesi 20:47 Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastanelere kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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