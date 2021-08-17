Türkiye Son dakika: Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni bulundu

Son dakika: Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni bulundu

Türkiye

Son dakika: Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni bulundu

Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya'yı arama çalışmaları sürerken gencin cansız bedenine ulaşıldı. Hüseyin Kaya'nın ailesi yıkıldı.

17 Ağustos 2021, Salı 10:47 Son Güncelleme:
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçen pazar Sakarya Nehri'ne düşen gencin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmasını takip eden Kaya'nın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Suya düşerek kaybolan Hüseyin Kaya'nın (21) bulunması için başlatılan çalışmaların üçüncü gününde, Selçik köyü mevkisindeki köprünün civarına gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, hazırlıklarını tamamlayıp yeniden suya girdi.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de nehir kenarındaki ağaç dallarını temizledi.

Suyun içinde bulunan gencin cansız bedeni, karaya çıkarılarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Arama çalışmasını takip eden Kaya'nın ailesi ise büyük üzüntü yaşadı.

Hüseyin Kaya, 15 Ağustos sabah saatlerinde nehirdeki taşlara basarak karşıya geçerken dengesini yitirerek suya düşmüş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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