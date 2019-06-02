Son dakika… Sakarya’da deprem! İstanbul’da da hissedildi!
Sakarya Hendek'te saat 16:08'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08’de Hendek’te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.