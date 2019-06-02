Son dakika… Sakarya’da deprem! İstanbul’da da hissedildi!

Son dakika… Sakarya’da deprem! İstanbul’da da hissedildi! Sakarya Hendek'te saat 16:08'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi