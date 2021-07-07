Türkiye Son dakika: Sakarya'da dere taştı! 78 yaşındaki adam kayboldu

Son dakika: Sakarya'da dere taştı! 78 yaşındaki adam kayboldu

Türkiye

Son dakika: Sakarya'da dere taştı! 78 yaşındaki adam kayboldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, derenin sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu sel sularına kaıplan 78 yaşındaki Sami Özkul için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sağanak sonucu dere taşarken, sel sularına kapıldığı belirtilen Sami Özkul (78) için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Olayı duyan kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi.

Akyazı’da aniden başlayan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dedeler Mahallesi’nde sağanak sonrası dere taştı. Dere yatağı kenarında evi bulunan Sami Özkul’un ise dışarıda devrilen direkle uğraşırken, sel sularına kapıldığı belirtildi. Özkul için bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekipleri, dere yatağı boyunca çalışma yaptı. Sami Özkul’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KIZI BAYILDI

Sami Özkul’un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, “Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir” dedikten sonra baygınlık geçirdi.

 Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul’un kuzeni olduğunu belirterek, “Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, “Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım” dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami’nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD’ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar” dedi.

54 KİŞİ İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Yol çökmesi nedeniyle mahsur kalan 54 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. İş makinesinin kepçesine bindirilen mahsur kalanlar yolun karşısına geçirildi. Vatandaşlar, geceyi kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçirecek.


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