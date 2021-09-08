Son dakika: Sakarya'da eğitim uçağı düştüğü ihbar edilmişti! Açıklama geldi
Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü iddia edildi. İhbarı yapanın bir küçük çocuk olduğu belirtildi. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
08 Eylül 2021, Çarşamba 13:46 Son Güncelleme:
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Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
Eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.
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