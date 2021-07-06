Türkiye Son dakika.... Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika.... Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika.... Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika.... Sakarya'da hafif ticari bir taksi refüje çarptı. Biri çocuk iki kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 5 kişi de yaralandı.

06 Temmuz 2021, Salı 07:10 Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca gişeleri mevkisinde Fatih Kılıç (45) idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari araç, Sapanca kavşağı girişi yol ayrımının olduğu refüje çaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada, olay yerinde sürücü Kılıç ile Irak uyruklu olduğu belirlenen 7 yaşındaki Rawasee Yasir Abdulraheem Al-Zuhaırı hayatını kaybetti, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Husseyin Abdulrahem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

AA

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