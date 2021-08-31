Türkiye Son dakika: Saldırı girişiminde bulundular! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Saldırı girişiminde bulundular! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Saldırı girişiminde bulundular! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

31 Ağustos 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.


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