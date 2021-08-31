Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandoların, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.



