Son dakika: Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 6 PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. MSB duyurdu.
09 Eylül 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
BUNLARI DA OKUYUN