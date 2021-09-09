Türkiye Son dakika: Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Son dakika: Saldırı hazırlığındaydılar! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 6 PKK-YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. MSB duyurdu.

09 Eylül 2021, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.


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