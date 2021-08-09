Türkiye Son dakika: Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

Son dakika: Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

Türkiye

Son dakika: Samsun'da sağanak yağış etkili oldu

Samsun'un Canik ve Çarşamba ilçelerinde meydana gelen sağanak ile bazı bölgelerde su taşkınları oldu.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 02:01 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi mevkisinde Samsun-Ordu kara yolu viyadüğü alt geçidinde su birikintisi oluştu. Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde ise bazı caddelerde ve sanayi sitesinde su taşkınları meydana geldi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Trafikte aksamaya neden olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerini ve tıkanan mazgalları temizlemek için çalışma başlattı.

AA

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