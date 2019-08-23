Son dakika... Samsun'da selde 2 kişi hayatını kaybetti, kayıplar var
Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Su baskını ve taşkının olduğu bölgeye AFAD ekipleri, sevk edilirken, taşan derenin çevresindeki bazı atölyeler ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağanak sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşılmaya çalıştığı bildirildi.
İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.
Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.
Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.
Gelen son dakika haberine göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Akgül, "Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu.
İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.
Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.