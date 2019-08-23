İlçede etkili olan sağanak yüzünden derelerde taşkın meydana geldi.

Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (60) akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.

Gelen son dakika haberine göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akgül, "Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu.

İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.