Ekonomi Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı! Sevindiren rakam

Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı! Sevindiren rakam

Ekonomi

Son dakika: Sanayi üretimi verileri açıklandı! Sevindiren rakam

Son dakika haberine göre, sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 11.4 arttı. TÜK'in açıklamasına göre, sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 yükseldi.

12 Mart 2021, Cuma 10:14 Son Güncelleme:
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

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