Türkiye 'Bakanlık duyurdu! 480 gönüllü aranıyor

'Bakanlık duyurdu! 480 gönüllü aranıyor

Türkiye

'Bakanlık duyurdu! 480 gönüllü aranıyor

Son dakika gelişmesi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaları devam eden yerli aşı hakkında önemli bir açıklama geldi.

28 Mayıs 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak" denildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sonu ne olur?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli sağanak geri geliyor… (28 Mayıs hava durumu tahminleri)