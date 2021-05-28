'Bakanlık duyurdu! 480 gönüllü aranıyor
Son dakika gelişmesi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaları devam eden yerli aşı hakkında önemli bir açıklama geldi.
28 Mayıs 2021, Cuma 09:24 Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak" denildi.
DHA
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