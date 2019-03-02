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Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

02 Mart 2019, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokaktaki evde oturan ailenin komşuları, Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi.

Gülay Boyraz (38) ve çocukları Salih (10) ve Hayrünnisa (7)'yı hareketsiz yerde yatan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne Gülay Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gülay Boyraz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın memleketleri Tokat'ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocukların cesetleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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