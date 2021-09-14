Türkiye Son dakika! Saniye Toprak etkisiz hale getirildi! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranıyordu
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Son dakika! Saniye Toprak etkisiz hale getirildi! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranıyordu

Türkiye

Son dakika! Saniye Toprak etkisiz hale getirildi! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranıyordu

Turuncu kategoride olan ve 1 milyon TL ödülle aranan Dersim kod adlı Saniye Toprak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' ifadesini kullandı.

14 Eylül 2021, Salı 09:49 Son Güncelleme:
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İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler arasında;

- Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 15.05.2017 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu (3) Uzm.Çvş’un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği,

- Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 30.03.2018 tarihinde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı,

- Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 11.11.2018 tarihinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, El Yapımı Patlayıcı ile saldırı olayının talimatını verdiği belirlendi.


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