Türkiye Son dakika: Şantiyede dehşet! İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika: Şantiyede dehşet! İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Son dakika: Şantiyede dehşet! İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberine göre, Bolu'da, şantiyede çalışanları arasında çıkan kavgada bıçaklanan işçilerden Ahmet Kuyucu (61) hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 işçinin de yaralandığı olayın şüphelisi Necati G. (26) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

11 Ocak 2022, Salı 22:12 Son Güncelleme:
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Olay dün gece saatlerinde Bolu'ya bağlı Yenigeçitveren köyü mevkisinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Gece saatlerinde Necati G. ile Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Necati G., cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Ahmet Kuyucu'ya saldırdı.

Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir işçi de hafif şekilde yaralandı.

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren Necati G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)

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