Türkiye Son dakika: Saplantılı profesör yine durmadı! Çirkin tehdit! 'Onu rezil edeceğim'

Son dakika: Saplantılı profesör yine durmadı! Çirkin tehdit! 'Onu rezil edeceğim'

Türkiye

Son dakika: Saplantılı profesör yine durmadı! Çirkin tehdit! 'Onu rezil edeceğim'

Ankara'da, 53 yaşındaki Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 38 yaşındaki avukat N.S'ye saplantılı aşık olduğu nedeniyle dava açılmıştı. Saplantılı profesör yine durmadı. N.S' nin arkadaşını arayarak söylediği çirkin tehdit nedeniyle bir dava daha açıldı.

29 Haziran 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Ankara'da 38 yaşındaki kadın avukat N.S.'ye duyduğu saplantılı aşk nedeniyle hakkında 'Cinsel taciz', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Nitelikli tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Huzur ve sükunu bozma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açılan 53 yaşındaki Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D.'ye ikinci bir dava daha açıldı.

Profesöre, N.S.'nin arkadaşı Ö.T.'yi arayıp "Bu savaşın son bulması için tüm ortak tanıdıkları arayarak benim takıntılı aşık olmadığımı söylesin. Aksi takdirde Ankara Barosu'nu arayarak avukatlığını bitireceğim. Onu rezil edeceğim" sözleri nedeniyle 'şantaj'dan 3 yıl hapis istendi.

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Ankara'da avukatlık yapan N.S., Konya'da staj yaptığı dönemde tanıştığı ve babasının şüpheli ölümü nedeniyle görüşmeye başladığı Şerafettin D. hakkında kendisine saplantılı şekilde aşık olduğu, evlenme teklifini kabul etmemesi üzerine kendisine kin besleyerek tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şerafettin D. hakkında 'Cinsel taciz', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Nitelikli tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Huzur ve sükunu bozma' ve 'Görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında Şerafettin D. hakkında ikinci bir dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şerafettin D.'nin N.S'nin arkadaşı Ö.T.'yi arayarak "Bu savaşın son bulması için N.S. tüm ortak tanıdıkları arayarak benim takıntılı aşık olmadığımı söylesin. Aksi takdirde Ankara Barosu'nu arayarak avukatlığını bitireceğim, N.S.'yi rezil edeceğim, staj kurulundaki, ders verdiği, hocalık yaptığı herkese bütün avukatlara rezil edeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi. Şerafettin D.'nin 'Şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

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