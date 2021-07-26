Türkiye Son dakika: Sarıyer'deki yangınla ilgili kan donduran iddia

Son dakika: Sarıyer'deki yangınla ilgili kan donduran iddia

Türkiye

Son dakika: Sarıyer'deki yangınla ilgili kan donduran iddia

İstanbul Sarıyer'deki yangında baba ve oğlunun kaldığı gecekondu yanarken alevler boş bir gecekonduya daha sıçradı. Yangının nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Kocataş Mahallesi Portakal Sokak'ta bulunan bir gecekonduda sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm gecekonduyu saran alevler yan tarafta bulunan boş gecekonduya da sıçradı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü.


KUNDAKLAMA İDDİASI

Ancak, gecekondular yanarak küle döndü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi. Yangın çıkan gecekonduda yaşayan baba ve oğlu ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Öte yandan, gecekondu yangınının kundaklamadan çıktığı ileri sürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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