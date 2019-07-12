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Son dakika! Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400 teslimatı ile ilgili açıklama yaptı.

12 Temmuz 2019, Cuma 17:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamasında, "Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir" dedi.

Bakan Akar ayrıca, "Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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