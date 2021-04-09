İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sedat Peker'in yurt dışında olduğu ifade edildi. İki gün önce Kuzey Makedonya'da 9 polis sahte vatandaşlık belgesi düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sahte belge düzenlenen kişiler arasında Sedat Peker de vardı... Ekipler sabah saatlerinde Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında arama başlattı.

121 ADRESE OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Sedat Peker'in de arasında bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'de 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

49 GÖZALTI

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi.





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Elde edilen yeni deliller neticesinde Sakarya ve Konya'da da bazı adreslere operasyonların düzenlendiği öğrenildi.

PEKER YURT DIŞINDA

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.

GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.







