Türkiye Son dakika: Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrolle serbest

Son dakika: Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrolle serbest

Türkiye

Son dakika: Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker adli kontrolle serbest

Son dakika haberine göre, Muğla'da gözaltına alınan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Mayıs 2021, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu bildirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem yapılan, örgüt liderinin kardeşi Atilla Peker´in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama izni talep etti. Alınan izin doğrultusunda Atilla Peker'in içerisinde olduğu otomobil, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi. Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan Atilla Peker ve Yunus Olcay, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bu arada, Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, ağabeyi Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu belirtildi.

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