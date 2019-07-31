Son dakika... Sefa Doğanay affetmedi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Sefa Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı.

Şüphelinin ifadesinde, müştekiyi tanıdığını ancak Aralık 2018’den sonra kendisiyle iletişime geçmediğini söylediği aktarılan iddianamede, başka kişilerin kendisiymiş gibi mesaj atmış olabileceğini ve bahse konu yazıları kendisinin yazmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Şüpheli Kuduret Dinar'ın "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Sefa Doğanay, Kuduret Dinar'ın 2 yıldır sosyal medyada kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

AA











