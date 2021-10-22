Türkiye Son dakika! Şehit asker hakkında 'ihmal' iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş talimat!
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  • Son dakika! Şehit asker hakkında 'ihmal' iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş talimat!

Son dakika! Şehit asker hakkında 'ihmal' iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş talimat!

Türkiye

Son dakika! Şehit asker hakkında 'ihmal' iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş talimat!

Son dakika: Tunceli'de teröristlerle çatışmada yaralanan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi açığa alındı. Talimatı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

22 Ekim 2021, Cuma 08:06 Son Güncelleme:
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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