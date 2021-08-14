Türkiye Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Türkiye

Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinde kötü haberler peş peşe geliyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 09:20 Son Güncelleme:
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11 Ağustos tarihinde başlayan aşırı yağışlar ile Kastamonu Bozkurt'ta bulunan Ezine Çayı taştı. Çayın taşması ile birlikte 5.400 nüfuslu ilçe dakikalar içinde sular altında kaldı. Ezine Çayı kenarındaki apartmanlarda oturan kişilerden bazıları bir anlık panikle araçlarını güvenli yerlere çekmeye çalışırken 5 dakika içinde gelen sel sularına kapıldı. Aradan geçen iki günün ardından selin yol açtığı zararın boyutları da ortaya çıkmaya başladı.

Dere kenarındaki binalarda sel üçüncü, dördüncü katlara kadar yükseldi. Selin yıktığı Bozkurt’ta evlerin ve işyerlerinin alt katları çamur altında kaldı. Birçok ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. İlçeye halen elektrik ve su verilemiyor.

Bölgeden acı haberler ise peş peşe gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından yapılan son açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 34, Sinop’ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.




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