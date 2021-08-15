Türkiye Son dakika: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! AFAD duyurdu

Son dakika: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! AFAD duyurdu

Türkiye

Son dakika: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! AFAD duyurdu

Son dakika! Sel felaketiyle ilgili açıklama yapan AFAD Karadeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini duyurdu.

15 Ağustos 2021, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Silahta rakibimiz Almanya
Hakan Çelik
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kastamonu'daki felakette önemli gelişme! Soruşturma başlatıldı! 1 müteahhit için gözaltı kararı…