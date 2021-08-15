Son dakika: Selde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi! AFAD duyurdu
Son dakika! Sel felaketiyle ilgili açıklama yapan AFAD Karadeniz'de hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini duyurdu.
15 Ağustos 2021, Pazar 13:09 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
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