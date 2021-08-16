Türkiye Son dakika: Selde yıkılmıştı... Ölçer Apartmanı'nın müteahhitinin mal varlığına tedbir kararı kondu!
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  • Son dakika: Selde yıkılmıştı... Ölçer Apartmanı'nın müteahhitinin mal varlığına tedbir kararı kondu!

Son dakika: Selde yıkılmıştı... Ölçer Apartmanı'nın müteahhitinin mal varlığına tedbir kararı kondu!

Türkiye

Son dakika: Selde yıkılmıştı... Ölçer Apartmanı'nın müteahhitinin mal varlığına tedbir kararı kondu!

Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan selde Ölçer Apartmanı çökmüştü. Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu

16 Ağustos 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Selin vurduğu Kastamonu Bozkurt'taki çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

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AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 10 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

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