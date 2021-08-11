Türkiye Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak

Türkiye

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 10 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgedeki tespitleri sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirtti.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 19:33 Son Güncelleme:
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için Bartın'a 2 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Kastamonu'ya 5 milyon lira olmak üzere, toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz."

AA

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