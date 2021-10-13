Son dakika! Selim İleri hastaneye kaldırıldı

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (72)'nin öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İleri'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan önceki gece Selim İleri Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı. İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi yazar Selim İleri olmuştu. Dada Salon'da gerçekleştirilen ödül töreninde İleri, Erdal Öz'ü özlediğini dile getiren ve anılarını kaleme aldığı kısa bir mektubu da katılımcılarla paylaşmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLÜ ALMIŞTI

1949 İstanbul doğumlu İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken"in de aralarında olduğu birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alıyor. İleri, son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun'u yayımladı. Usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.