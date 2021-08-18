Türkiye Son dakika! Şemdinli yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Son dakika! Şemdinli yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Türkiye

Son dakika! Şemdinli yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Hakkâri/Şemdinli’de çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü 'Örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmak üzere' dedi.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangın kontrol altına alınmak üzere" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Hakkâri/Şemdinli’de çıkan örtü yangını ile mücadelemiz devam ediyor. Yangına ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerimiz, küçük bir alanda devam eden yangını kontrol altına almak üzere. Ülkemizin her karış toprağını, Yeşil Vatan’ımızın her fidanını korumaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


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