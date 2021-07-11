Türkiye Son dakika: Senem'in sır ölümü! 7.kattan düşerek can verdi

Son dakika: Senem'in sır ölümü! 7.kattan düşerek can verdi

Türkiye

Son dakika: Senem'in sır ölümü! 7.kattan düşerek can verdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 7. katın balkonundan düşerek hayatını kaybeden Senem Güçlü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

11 Temmuz 2021, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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Olay, saat 08.30 sıralarında Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. 7 katlı binanın en üst katında oturan Senem Güçlü, henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan düştü.

Ağır yaralanan Senem Güçlü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Senem Güçlü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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