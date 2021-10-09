Son dakika: Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
09 Ekim 2021, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman'ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.
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