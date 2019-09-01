Son dakika... Seren Serengil bebeğini kaybetti

Geçen günlerde Seren Serengil ve Yaşar İpek cephesinde bomba gelişmeler yaşanmıştı.

İkilinin ayrılık kararı almasının ardından Seren Serengil'in Yaşar İpek'ten şiddet gördüğü iddia edilmiş, bir de üstüne üstlük ikiliye ait olduğu iddia edilen, küfür ve hakaret içeren bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Seren Serengil can güvenliği olmadığını söyleyerek, Yaşar İpek tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini söylemişti.

Olaylar bununla da sınırlı değildi...

Yaşar İpek tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil'in, kendi spermleri ve başka bir kadının yumurtalarını kullanarak hamile kaldığını ve kendisini kandırdığını iddia etmişti.

Bu haberi de okudular Ortalık fena karıştı! Yaşar İpek'ten şoke eden sözler (Seren Serengil ve Yaşar İpek ayrıldı mı?)

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den bu sabah kötü haber geldi. Serengil, bebeğini kaybetti.

''GÜZEL BEBEĞİM DAYANAMADIN''

Büyük üzüntü yaşayan sunucu, kaybettiği bebeğine Instagram hesabından duygusal bir mesajla veda etti:

''Güzel bebeğim dayanamadın bu kadar küfüre hakarete zulme iftiraya. 'İstenmediğim yerde kalmam' dedin gururlu kızım.. Kızım diyorum çünkü hep öyle hissettim. İlk günden beri beraber mücadele ettik ama bu kadar kötülüğe senin minicik kalbin dayanamadı. Sana sahip olabilmek için ne mücadeleler verdim ben ama seni daha fazla koruyamadım.''

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:

DÖRDÜNCÜ KEZ DÜŞÜK YAPTI

Seren Serengil son yaşadığı bu olayla birlikte, dördüncü kez düşük yaptı.