Futbol Son dakika: Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Son dakika: Sergen Yalçın'a kötü haber! PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

05 Ekim 2021, Salı 21:06 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği bildirildi.

Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

AA

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