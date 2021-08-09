Türkiye Son dakika! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye

Son dakika! Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kazanın görgü tanığı ise, 'Minibüs çok hızlıydı' dedi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 10:28 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) yönetimindeki 59 J 3072 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki 34 ZS 6704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.


'MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU'

Kazanın görgü tanığı Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.


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