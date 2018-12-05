Son dakika! Servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 37 yaralı

Kaza, Bergama ilçesinin Zeytindağ Mahallesi Çandarlı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliağa'daki bir fabrikadan çalışan işçiler, sabah saatlerinde Bergama'dan 35 S 01216 plakalı servis otobüsüne bindi. İddialara göre, Bergama-Aliağa yönüne seyir halinde olan otobüs, tali yoldan ana yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada otobüs, çarpmanın etkisiyle önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yatıp takla attı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Savaş alanına dönen bölgede adeta can pazarı yaşandı. Hemen bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Servis otobüsünün kırmızı ışıkta duran otomobil ile bariyerlere çarpıp, devrildiği kazada yaralanan 37 kişiden 24'ü, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan otobüsü Şeref Görgülü'nün (52), otomobili ise Tacim Keklik'in (56) kullandığı belirtildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Keklik de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Devrilip, ters dönen otobüsteki işçilerden Halil Çamullu (31), Kadir Kabak (32), Cihan Boduroğlu (36), Halil Nihat Döken (52), Özgür Geçkin (36), İbrahim Akkıllı (52), İbrahim Akın (31), Murat Akınçtürk (41), Özcan Dolaksız (36), Duran Aytaş (51), Ali Yaradılmış (57), Osman Durman (61), Aydın Yıldız (28), Bircan Kara (27), Şevket İlisu (34), Volkan Kuş (31), Emrah Altman (33), Emir Efe (18), Erdoğan Kurşun (37), Özkan Yıldız (35), Tugay Ayhan (24), Cemil Bombaycı (26), Bilgehan Karadiken (19), İbrahim Gül (39), Cem Kasa (22), Tacim Keklik'in (56) de aralarında bulunduğu toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 26'sı Bergama'daki Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aliağa'daki bir rafinerinin kadrolu işçisi olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



