Ekonomi Son dakika... Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Son dakika... Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Ekonomi

Son dakika... Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şevket Sabancı tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sabancı'nın, hastanede bir süredir tedavi altında olduğu açıklandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
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Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı'nın, hastanede bir süredir tedavi altında olduğu açıklandı. Şevket Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

1936 Kayseri doğumlu olan Şevket Sabancı yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil etti. Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.

2000 yılında Esas Holding'i kurdu. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020'de oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

DHA

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