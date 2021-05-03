Dünya Son dakika: 'Seyahat kısıtlaması aşı olanlara kaldırsın' önerisi

Son dakika: 'Seyahat kısıtlaması aşı olanlara kaldırsın' önerisi

Dünya

Son dakika: 'Seyahat kısıtlaması aşı olanlara kaldırsın' önerisi

Son dakika haberine göre, aşı yaptıran kişiler için seyahat kısıtlamasıyla ilgili öneri yapıldı. AB Komisyonu'ndan, 'AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere seyahat kısıtlamaları kaldırılmalı' denildi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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AFP'de yer verilen son dakika gelişmesine göre; AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.

"SEYAHAT KISITLAMASIN KALDIRILSIN"

AB Komisyonu, üye ülkelere AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.


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