Türkiye Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye'den flaş hamle!

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye'den flaş hamle!

Türkiye

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz için Türkiye'den flaş hamle!

Son dakika haberi... Sezgin Baran Korkmaz’ın, Avusturya'dan Türkiye'ye getirilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı dosya hazırladı. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili hazırlanan dosya, Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Avusturya’nın Wels şehrinde yakalanarak Viyana’ya getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya getirilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. DHA’nın edindiği bilgilere göre dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN SAVUNMASI İSTENECEK

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz’dan, 2 ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz’ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye’ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’ye iade talebinde bulundu. Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz’ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da 2 ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.


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