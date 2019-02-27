SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, TRT Haber’de Genel Sağlık Sigortası ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

50 milyar liralık bir borç yapılandırması olduğunu ifade eden Bağlı, “Bugüne kadar 7,5 milyar TL’lik tahsilat yapıldı.” dedi.

Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatılmıştı.