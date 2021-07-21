Türkiye Son dakika: Sıcak havanın ardından sağanak yağış geliyor! İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Antalya ve...
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Son dakika: Sıcak havanın ardından sağanak yağış geliyor! İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Antalya ve...

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Son dakika: Sıcak havanın ardından sağanak yağış geliyor! İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Antalya ve...

Son dakika hava durumu haberi... İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar dikkat. Marmara için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor. Sakarya, Düzce ve Trabzon için de kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen '2 saat içinde İstanbul'da yağmur başlar' dedi. Orhan Şen ayrıca, 'Hafta sonu (pazar pazartesi) Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya'nın toros dağlarına yağmur olasılığı var.' diye konuştu. İşte son dakika hava durumu 21 Temmuz 2021...

21 Temmuz 2021, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu ile İstanbul, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batı kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin son verilerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul ve bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağından sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

ORHAN ŞEN'DEN HAVA DURUMU UYARISI




HAVA SICAKLIĞI 

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR 

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batısı, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

MARMARA 

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE- AKDENİZ 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU 

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ 

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Düzce'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU 

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinde Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



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