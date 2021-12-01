Türkiye Son dakika sıcaklık uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Eksiye düşüyor

Son dakika sıcaklık uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Eksiye düşüyor

Türkiye

Son dakika sıcaklık uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Eksiye düşüyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji, merakla beklenen hava durum raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre, İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili. Gece sıcaklıklar bölge genelinde sıfırın altına düşecek. İşte hava durumuna dair detaylar...

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:50 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye’nin büyük çoğunluğunda hava parçalı ve az bulutlu. Kıyı Ege’de yağmur, Doğu Anadolu’nun güneyinde ise kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları tekrar artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde seyredecek.

Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de rüzgar kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarımızda ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul’da 15, Bursa’da 17 derece. Cuma ve cumartesi ise bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerde yağmur bekleniyor. Bölgenin kalanında hava parçalı ve çok bulutlu. Cuma günü yağış etki alanını genişletiyor, cumartesi günü bölge geneline yayılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık 19-20 derecelerde seyrediyor. Cuma ve cumartesi günü batı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili. Gece sıcaklıklar bölge genelinde sıfırın altına düşüyor.

Karadeniz Bölgesi de parçalı ve çok bulutlu. Batı kesimlerde sis de etkili olacak. Sıcaklık Bolu’da 9, Samsun ve Trabzon’da 16 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Hakkari dolaylarında zaman zaman kar yağışı görülebilir. Cuma günü bölge genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu ancak yer yer bulutlar yoğunlaşıyor. Sıcaklık Gaziantep’te 12, Şanlıurfa’da 13 derece ölçülüyor.

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