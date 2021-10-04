Son dakika: Sigaraya zam! İşte 4 Ekim 2021 güncel sigara fiyatları...
Son dakika sigaraya zam haberi... Sigaraya bugün itibarıyla zam geldi. Son zamlarla birlikte sigara fiyatlarında 1 liralık bir yükseliş oldu. Philip Morris, JTI ve BAT grubundaki tütün ürünlerine zam geldi. En ucuz sigara 14 lira oldu. İşte zamlarla birlikte yeni sigara fiyatları...
04 Ekim 2021, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Sigaraya zam geldi! Son dakika haberine göre sigara fiyatları bu sabah itibarıyla zamlandı. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2021
Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.
Philip Morris
- Marlboro Edge: 17 TL
- Marlboro Touch: 18 TL
- Marlboro: 19 TL
- Parliament: 19,50 TL
- Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
- Muratti: 17 TL
- Muratti Blu: 16 TL
- Lark: 16 TL
- Chesterfield: 15,50 TL
- Chesterfield Mode: 15,50 TL
- L&M: 15,50 TL
JTI
- Winston Slender: 15 TL
- Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
- Winston: 16 TL
- Camel Slender: 14,5 TL
- Camel Rework: 15 TL
- Camel: 15 TL
- Monte Carlo Slender: 14 TL
- Monte Carlo: 14,5 TL
- LD: 14 TL
- Lark: 15 TL
- Chesterfield: 14,50 TL
- Chesterfield Mode: 14 TL
- L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
- Kent: 15 TL
- Kent D-Range: 15 TL
- Kent Swicth: 16 TL
- Kent N-Range: 18 TL
- Rothmans: 14 TL
- Viceroy: 14,50 TL
- Pall Mall: 14,50 TL
- Tekel 2000: 14 TL
- Tekel 2001: 14 TL
- Samsun: 14 TL
- Samsun 216: 14 TL
- Maltepe: 14 TL
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