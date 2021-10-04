Son dakika: Sigaraya zam! İşte 4 Ekim 2021 güncel sigara fiyatları...

Sigaraya zam geldi! Son dakika haberine göre sigara fiyatları bu sabah itibarıyla zamlandı. Sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. Aybaş, sigaradaki zamların 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını söyledi. Aybaş'ın paylaşımına göre Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2021

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco