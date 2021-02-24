Ekonomi Son dakika: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Son dakika: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Ekonomi

Son dakika: Sigorta prim teşviki süresi uzatıldı

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması şu şekilde; 

51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

DHA


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