Son dakika: Sıla-Ahmet Kural davası ertelendi!

Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Dava, Çağlayan'daki adliyede İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İŞTE AHMET KURAL İLE SILA'NIN İFADESİ

Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Ahmet Kural'ın ardından Sıla da adliyeye giriş yaptı. Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

AHMET KURAL: YILLIK 2.5 MİLYON LİRA KAZANIYORUM

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2,5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından, duruşmada sanık Ahmet Kural'ın savunması alındı.

AHMET KURAL'IN İFADESİ:

"Mayıs 2017'de güzel bir ilişkiye başladık. Ancak dünya görüşlerimizin, inançlarımızın farklılığı, arkadaşlarımı hor görmesi nedeniyle ayrılma kararı aldım. Sonrasında 'bir tokat attı' haberi uydurdu. Bir hafta sonra Okan Can Yantır ile olmaya başladı. 1.5 ay evden çıkmadım. Kimseyle görüşmek istemedim" dedi.

'SENİN CANINI YAKMAK İÇİN YAPTIM'

6 ay sonra Sıla'nın 'Sana ihtiyacım var' diye mesaj yolladığını söyleyen Ahmet Kural, "Daha sonra araya teyzesini, kuzenimi ve ortak arkadaşlarımızı soktu barışmak için. Bana 'Boş Ev' diye bir şarkı yazdığını söyledi. Aklımda hala 3. şahıs (Okan Can Yantır) vardı. Ona üçüncü kişi ile olan birlikteliğiyle ilgili 3 defa o soruyu sordum. Bana değişik cevaplar verdi. Kafamda şüphe oluştu. Olay günü annem ve ablalarımın geldiği gece kendisi bize geldi. Alkol aldık. Kendisi bayağı içti. Rumeli Hisarı'nda bulunan evin merdiveninden inerken sendeledi. Kolundan tutup indirdim. Daha sonra Zekeriyaköy'deki benim evime geçtik. İçimde kalan şüpheden dolayı aynı soruyu bir kez daha sordum. Evet 'Senin canını yakmak için yaptım' dedi. Kendisinden evi terk etmesini istedim. Aramızda tartışma oldu" diye konuştu.

'SENİ BİTİRECEĞİM AHMET KURAL' DEDİ

Sıla'ya 'Defol git' dediğini belirten Ahmet Kural, "Şoförünü aramak istedim. Elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'Yalvarırım git diye bağırdım.' Kendisi bana 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. İddianamedeki sözleri kendisine söylemedim ve kesinlikle vurmadım. Sonra kendisi şoförünü aradı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' dedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

SILA, OKAN CAN YANTIR'LA İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Ahmet Kural'ın ifadelerinin ardından savunma yapan Sıla, Ahmet Kural'la kavga etmesine neden olduğu öne sürülen Okan Can Yantır'la olan ilişkisini kabul etti.

Sıla, şunları söyledi:

"Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesiyle beraber çok güzel vakit geçirdik. Sonra eve geçtik. Ancak kurtulamadığımız Okan Can Yantır sorusu geldi. Bir anda kıskançlık krizi geçirdi. Bağırdı. Sonra kendimi kurtarmaya çalışsam da kötü bir hatıraydı. Sonra bana 'S... git. Git buradan öldürürüm seni' dedi. Kül tablası kaldırdı. Bir saat boyunca evden kurtulmaya çalıştım. Mutfaktan salona savrulduk. Kafamı duvarlara vurdu. Yere düştüm. Kafamı ve böbreklerimi tekmeledi. Bana aileme küfürler etti. 'Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. Bahçe kapılarından içeri çekildim. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Neyse ki peşimden gelmedi. Şikayetçiyim" dedi.

'DİNLENİP DİNLENİP...'

Soru üzerine Sıla, "Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değildi. Dinlenip dinlenip bir dayaktı. Dinlenip dinlenip derken, ara ara durup sonra tekrar saldırdı. Zaten 45 dakika bir saat dayak yeseydim şu an burada olmazdım'' dedi.

(Sıla, Okan Can Yantır ile Ahmet Kural'la ayrı olduğu dönemde birlikte olmuştu.)

Okan Can Yantır

SILA VE AHMET KURAL'IN AVUKATLARI DURUŞMADA BİRBİRİNE GİRDİ!

Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu, Sıla'ya "Daha önceki savcılık ifadenizde böbreklerinize vurma kısmını söylemediniz. Bu celsede söylüyorsunuz. Üstelik asistanınız, olayın ertesi günü idrarınızdan kan geldiğini söyledi. Böbreğe vurulması ile idrardan kan gelmesine bağlıyorsunuz." dedi.

Sıla avukatın sözlerini doğrulayınca Avukat Ahmet Kurutluoğlu, "Peki rapor var mı?" diye sordu. Sıla "Var... Dosyalarda bunlar mevcut değil" şeklinde cevap verince avukat konuşmasına şu şekilde devam etti: "Böbreklerinizi kontrol ettiniz mi? Raporu dosyaya sundunuz mu? Dosyada olmayan bir şey ve regl dönemiz aynı döneme gelmesi söz konusu olabilir mi?"

Sıla ise, ''Hayır regl değildim'' diye cevapladı.

Ahmet Kurutluoğlu'nun sorularının ardından Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Ahmet Kural'ın avukatına sözlü sataşarak ortalığı gerdi.

Sıla Gençoğlu, olaydan 3 saat sonra, üzeri kanlı olan gömleğinin de olduğu kıyafetlerini savcılıktan neden aldığına yönelik soruya da, "O akşam giydiğim kıyafetleri savcılığa götürdüm. Savcılık bırakmamamızı, almamızı söyledi, biz de kıyafetleri aldık." cevabını verdi. Avukat Kurtoğlu da kanlı gömleğin 18 gün sonra fotoğrafının dosyaya sunulmasına rağmen kanın tahlili yapılmadan kıyafetlerden oluşan delilin kaçırıldığını iddia etti.

Duruşmaya müşteki kurum olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek davaya müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Ayşe Ece Kavas da "Türkiye'de sıklıkla görülen, tekrar eden şiddete maruz kalmıştır Sıla Gençoğlu. Bu olaylar bir kadına değil toplumdaki tüm kadınlara zarar vermektedir." diyerek, müdahillik talebinde bulundu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da, toplumsal duyarlılık için müdahilliklerine karar verilmesini istedi.

Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini kabul eden mahkeme, müdahillik talebinde bulunan diğer kurumların talebini ise olaydan doğrudan zarar gören sıfatları olmadığı için reddetti.

'AYNISI BİZİM BAŞIMIZA DA GELEBİLİRDİ'

Tanıkların da dinlenildiği duruşmada olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunduğu belirtilen tanıklardan Hatice Zeynep Tunç, o gece yan evde hakaretler ve küfürler duyduğunu belirterek, "Seni öldüreceğim' şeklinde şeyler duydum. Kadının, 'içeri girmek istemiyorum' dediğini duydum. Sesler 1 saate yakın devam etti." dedi.

Sanık avukatı Sibel Aydın'ın, "Neden 2 gün sonra Sıla'nın adını duyunca tanıklık yapmaya karar verdin?" sorusunu yönelttiği Tunç, "Zaten korkmayacak olsam arkadaşlarımla birlikte o akşam polisi arardım. Çiftin Sıla ve Ahmet Kural olduklarını öğrendiğimiz zaman yardımcı olabiliriz diye düşünüp tanık olmaya karar verdik. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi." ifadesini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi.

ADLİYE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLER:

AA- DHA - Ali KESER / POSTA