Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu.

Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti.

Dava 22 Nisan saat 9:30'a ertelendi.

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Görülen dava sonrası adliye çıkışı kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Ahmet Kural'ın aksine Sıla Gençoğlu, adliye salonunu otoparktan ayrılarak terk etti.

Bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan ikiliden Sıla, Twitter hesabından açıklama yaparak, Ahmet Kural ve avukatının basın mensuplarının önünde yalan söylediğini ima etti.

İşte Sıla'nın yaptığı açıklama:

'SANIK VE AVUKATI MAHKEMEDE KONUŞULAN DOĞRULARI BASIN ÖNÜNDE BÜKTÜ'

"Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı. Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum.''

İŞTE SILA'NIN TWEETLERİ:

'HAKKIMDAKİ İDDİALARI BİLİMSEL OLARAK TEK TEK ÇÜRÜTTÜK'

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Ahmet Kural ise şöyle konuştu:

"Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Daha önce söyledim, bugün mahkeme huzurunda ve sizlerin önünde bir kez daha söylemek isterim ki ben 'şiddet' uygulamadım. Şahsıma yöneltilen iftiraların hiçbiri gerçek değildir. Zaten tüm suçlama iddialarını bilimsel raporlarla tek tek çürütüp, mahkemeye sunduk."

'TÜRK HALKINA KANITLAYACAĞIM'

Vicdanen rahatım diyen Ahmet Kural, "davasının ve haklılığının sonuna kadar takipçisi olacağını, iftiraya uğradığını tüm Türk halkına kanıtlayacağını" belirterek, Türk adaletine güvendiğini söyledi.