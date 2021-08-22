Son dakika haberi: İstanbul’da yaşayan Fatma Yasak 3 yıl önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını ama davanın sorunlu olduğunu öne sürerek yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden paylaştı. Boşanma aşamasındaki eşi Alper Tasalı tarafından bir araca silah zoruyla bindirilip Silivri’ye kaçırıldığını aktaran Fatma Yasak; “Yoldayken KADES uygulaması üzerinden polislere ulaştım. Beni aradılar iş görüşmesi gibi onlarla konuştum. Beni oraya götürüp infaz edecekti. Bir şekilde kurtuldum. Ölmek istemiyorum, Özgecan gibi, Aleyna gibi olmak istemiyorum” dedi. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberi...

Sosyal medya platformu Twiter üzerinden yaşadığı kabus dolu anları anlatan Fatma Yasak adlı kadın, şunları paylaştı. Ve film gibi kaçırılma hikayesini paylaştı. Yasak yaptığı paylaşımda; "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti." dedi.

"1 YIL ÖNCE BIÇAKLI SALDIRI"

Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şu an size bu yazıyı yazamazdım diyen Yasak; " O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçecegini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk bir kaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. "Bu leblebi neden dışarda? İnternetim kesildi! Neden yemek yapmıyorsun?" Gibi binbir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemedigini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için altında arabası olmadığı için aldatacağımı düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim" dedi.

DAVA SONRASI OLAYLAR PATLADI

"Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı her şeyi anlatacağımı söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti, imza attı fakat yine de iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi" diyen Yasak; " 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu. İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. Öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.

"POLİSLERLE İŞ GÖRÜŞMESİ GİBİ KONUŞTUM"

Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürüceğini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için 'İş görüşmesine gideceğim yer arıyor' dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şu an Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende 'Evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz değil mi?' dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti.

"BARIŞTIM DİYEREK İKNA ETTİM"

Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki o da buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik.

"TUTUKSUZ YARGILANACAK"

Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1'den akşam 8'e kadar süren bu durumun ardından bu şahısı nezarethaneye koydular. Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılandığını öğrendim.

"SOSYAL MEDYADAN TEHDİT EDİYOR"

Şimdi dün bunu yapan adam yarın gelip bana aşk nidası mı atacak yoksa silahındaki mermiyi mi atesleyecek? Bu adam dava gününe kadar bu şekilde serbest gezecek ve çıktığı gibi birde sosyal medyasından tehditlere devam edecek.

"NEFES ALMAK GÜLMEK İSTİYORUM"

Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. Ben yarın veya 1 ay sonra televizyona 'bir kadın daha katledildi' haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum.

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