AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre bugün saat 10:32'de merkezüssü Silivri olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşti.

Saat 12.00'de ise yine Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin (üstte) derinliği 7.01 kilometre olarak açıklandı.

SALI GÜNÜ 4.7 İLE SALLANMIŞTI

Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri ve bazı yakın ilçelerke kimi okullar tahliye edilmişti.



