Son dakika... Silivri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD, bugün saat 10:32'de merkez üssü Silivri olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.00'de ise yine Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin derinliği 7.01 kilometre olarak açıklandı.

26 Eylül 2019, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
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Son dakika... Silivri'de 3.6 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre bugün saat 10:32'de merkezüssü Silivri olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.78 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Silivri'ye 23.94 kilometre mesafede gerçekleşti.

Saat 12.00'de ise yine Marmara Denizi Silivri açıklarında 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin (üstte) derinliği 7.01 kilometre olarak açıklandı.

SALI GÜNÜ 4.7 İLE SALLANMIŞTI

Silivri'de 24 Eylül Salı günü saat 11.00'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmiş, Silivri ve bazı yakın ilçelerke kimi okullar tahliye edilmişti.


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