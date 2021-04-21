Son dakika... Sınav tarihleri ertelenecek mi? Bakan Selçuk duyurdu
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs'taki sınavların ertelenmesi ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ’Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var’ dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz' dedi.
21 Nisan 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs’taki sınavların ertelenmesi ile ilgili olarak, "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ’Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var’ dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.