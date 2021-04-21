Son dakika... Sınav tarihleri ertelenecek mi? Bakan Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 Mayıs’taki sınavların ertelenmesi ile ilgili olarak, "Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında ’Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var’ dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.



