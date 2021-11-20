Türkiye Son dakika: Sınırda 7 kişi yakalandı! MSB duyurdu

Son dakika: Sınırda 7 kişi yakalandı! MSB duyurdu

Türkiye

Son dakika: Sınırda 7 kişi yakalandı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

20 Kasım 2021, Cumartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.



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