Son dakika: Sınırda 7 kişi yakalandı! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.
20 Kasım 2021, Cumartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığını duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1462009177849614342?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462009177849614342%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-msb-duyurdu-sinirlarda-7-kisi-yakalandi-41943656