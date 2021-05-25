Son dakika: Sınırda çatışma çıktı: 1 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak "Azerbaycan sınırında çatışma çıktığını ve hayatını kaybedenler olduğunu" duyurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmada bir asker öldü.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, aynı gün Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki Gegharkunik bölgesindeki Verin Shorja köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerinin Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlık, 1989 doğumlu ve sözleşmeli olarak görev yapan bir askerin, "düşmanın makineli tüfekle ateş açmasının ardından başlayan çatışmada ölümcül şekilde yaralandığını" iddia ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, durum kontrol altında ve ateş kesildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise henüz bir açıklamada bulunmadı.