Son dakika! Sınırda yakalandılar
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan; 3'ü PKK/KCK, 1'i DEAŞ terör örgütü üyesi olan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
01 Ekim 2021, Cuma 11:23 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.